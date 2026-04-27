مايكروسوفت تعتمد التسميات الجغرافية الفلسطينية في الضفة الغربية ضمن خرائطها

القدس المحتلة-سانا

أعلن المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي “حملة” اليوم الإثنين، أن شركة “مايكروسوفت” أدخلت تعديلات على خرائطها الرقمية لإدراج التسميات الجغرافية الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك بعد ضغوط مناصرة استمرت لأشهر.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن المركز قوله في بيان اليوم: إن “شركة مايكروسوفت أدخلت تعديلات على خرائطها الرقمية لإدراج التسميات الجغرافية الفلسطينية في الضفة الغربية شملت خدمات تحديد المواقع، بما فيها محرك البحث “بنج”، موضحة أنه تم استبدال مسميات كانت تدرج مواقع في الضفة الغربية تحت تصنيف “يهودا والسامرة” باعتماد التسمية “الضفة الغربية”.

بدورها اعتبرت مديرة المناصرة في المركز لمى نزيه، أن هذه الخطوة تمثل “تصحيحاً ضرورياً”، داعية شركات التكنولوجيا إلى “الالتزام بالقانون الدولي وعدم المساهمة في محو الجغرافيا الفلسطينية رقمياً”.

وأشار المركز إلى أن “إدراج تسميات غير دقيقة سابقاً يعكس إشكالية أوسع في تعامل المنصات الرقمية مع الجغرافيا الفلسطينية”، مؤكداً استمرار جهوده لمتابعة هذه القضية، وضمان الشفافية والمساءلة.

ويأتي هذا التعديل في ظل نقاش دولي متزايد حول دور شركات التكنولوجيا العالمية في النزاعات، وخاصة فيما يتعلق بتمثيل الخرائط والبيانات الجغرافية، وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة في سياق الضفة الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة أرضاً محتلة.