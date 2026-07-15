جيش البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية

المنامة-سانا

أعلن الجيش البحريني اليوم الأربعاء، أن منظومات دفاعه الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية.

وأوضحت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان على منصة “إكس”، أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءات تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.

وأكدت أن جميع أسلحة ووحدات جيش البحرين في أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، مشددةً على مواصلة أداء مهامها في حماية أمن المملكة وسلامة أراضيها.

ودعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً.

وشددت القيادة العامة على أن استخدام ايران للصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

واستأنف الجيش الأمريكي أمس استهداف مواقع عسكرية في أنحاء إيران خلال موجة جديدة من الضربات، شملت بوشهر وتشابهار وجاسك وكنارك وأبو موسى وبندر عباس رداً على الاعتداءات الإيرانية على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في حين عاود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الحصار على الملاحة البحرية الإيرانية.