الذهب يتراجع مع تنامي توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، بعد انخفاضها أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، مع تنامي توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية على خلفية استمرار ارتفاع التضخم.

وذكرت وكالة “رويترز” أن الذهب في المعاملات الفورية انخفض بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4006.06 دولارات للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم كانون الأول بنسبة 0.3 بالمئة إلى 4018.50 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة واحد بالمئة إلى 51.87 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 1488 دولاراً، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1000.75 دولار، حيث تتجه المعادن الثلاثة نحو خسائر أسبوعية وشهرية.

يشار إلى أن تراجع الذهب جاء مع تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال أيلول الماضي، ما عزز توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في كانون الأول المقبل، الأمر الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً، ويقلل جاذبيته الاستثمارية.