منصة “بينانس” للعملات المشفرة تؤكد تعرضها لاختراق وتجميد أصول بنحو 3 مليارات دولار

نيويورك-سانا

أكدت منصة تداول العملات المشفرة “بينانس” تعرضها لاختراق إلكتروني، مشيرة إلى تجميد نحو 3 مليارات دولار من الأصول المتأثرة حتى الآن، فيما قدّر إجمالي الأثر المالي للحادث بنحو 6,3 مليارات دولار.

وقالت المنصة، التي تعد الأكبر عالمياً من حيث حجم التداول اليومي للعملات المشفرة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي: “إنها علّقت مؤقتاً عمليات الإيداع والسحب وبعض عمليات التداول، كإجراء احترازي ريثما تستكمل الفحوص الأمنية”، مؤكدة أن أموال المستخدمين في أمان.

وأوضحت المنصة أن التحقيق الأولي يشير إلى تعرض حاسوب محمول لأحد مهندسي عمليات التطوير لديها للاختراق، الأمر الذي ربما أتاح للمهاجم الوصول إلى إحدى الخدمات وإرسال معاملات سحب غير مصرّح بها، مشيرة إلى عدم العثور على أي دليل على تسرب المفاتيح الخاصة بالمحافظ.

وأضافت “بينانس” أنها تعمل مع شركاء في مجال البلوك تشين لتجميد الأصول المتأثرة وتتبع الأموال واستردادها، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون وشركات متخصصة، مؤكدة أنها ستغطي جميع الخسائر من أموال صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU) وموارد المنصة.

وأشارت “بينانس” إلى أنها ألغت صلاحية العنوان المتأثر، وستنشر تقريراً فنياً مفصلاً بعد اكتمال التحقيق، إلى جانب نسخة محدثة من إثبات الاحتياطيات.

وقال الرئيس التنفيذي السابق للمنصة تشانغبينغ تشاو: “إن المؤشرات تدل على تعرض بينانس لعملية اختراق”، فيما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “تيثر” باولو أردوينو تجميد نحو 1,6 مليار دولار من الأصول المرتبطة بالحادثة.

من جهته، أفاد رئيس شركة “سيركل” جيريمي آلير بتجميد أكثر من 800 مليون دولار من عملة “يو إس دي سي”، وهي إحدى العملات المستقرة المرتبطة قيمتها بالدولار الأمريكي، شأنها شأن عملة “يو إس دي تي” التي تصدرها شركة “تيثر”.

وكان مراقبون في قطاع العملات المشفرة أشاروا، قبل تأكيد المنصة تعرضها للاختراق، إلى تمكن قراصنة إلكترونيين من الوصول إليها، وسط تقديرات بأن الهجوم قد يتجاوز في حجمه عملية سرقة نحو 1,5 مليار دولار من منصة “باي بيت” في شباط 2025، والتي نُسبت حينها إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية.

وأدت أنباء الاختراق، إلى انخفاض أسعار عملة “بيتكوين” لأكثر من ثلاثة بالمئة.