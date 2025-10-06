اليونيسف: الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تتدهور بشكل غير مسبوق

نيويورك-سانا

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تتدهور بشكل حاد وغير مسبوق، مبينةً أن الأطفال يعيشون في ظروف قاسية وسط غياب أي مكان آمن.

وقال المتحدث باسم المنظمة، جيمس إلدر في منشور عبر منصة (إكس): إن مدينة غزة لا تزال تضم عشرات الآلاف من الأطفال، بينهم من فقدوا أطرافهم جراء القصف، مشيراً إلى أن “أطفال غزة يرتجفون من وطأة القصف، والواقع المفروض عليهم قاسٍ جداً”.

وشدد إلدر على أن إصدار أمر إجلاء عام للمدنيين لا يعني أن من بقي سيفقد حقه في الحماية، مؤكداً أن القانون الدولي يضمن حماية المدنيين في جميع الظروف.

وأشار المتحدث إلى أن منطقة المواصي في قطاع غزة تُعد من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، ما يزيد من معاناة الأطفال والأسر التي لجأت إليها هرباً من القصف.

وتدخل حرب الإبادة الشاملة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة غداً عامها الثالث، وقد أسفرت عن ارتقاء وإصابة أكثر من 235 ألف فلسطيني فضلاً عن دمار كبير في البنية التحتية في مختلف مناطق القطاع.