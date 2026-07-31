إصابة طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب طفلان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، اليوم الجمعة، بعد اعتداءات واقتحامات طالت عدة بلدات في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية قولها: إن طفلاً أصيب بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، فيما أصيب طفل آخر برصاص المستوطنين إثر اعتدائهم على قرية المغير شمال شرق رام الله.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدات فرعتا وعزون وإماتين شرق قلقيلية، وداهمت عدداً من المنازل، كما اعتقلت عدداً من الفلسطينيين قبل أن تفرج عنهم لاحقاً.

وأصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل آخرون في وقت سابق اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين مناطق متفرقة في الضفة الغربية.