استهداف مطار الكويت الدولي بعدة مسيرات

الكويت-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية، تعرض مطار الكويت الدولي صباح اليوم الخميس، لاستهداف بعدة طائرات مسيرة، تسببت بأضرار مادية.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية: “تم التعامل مع الحادثة وفق خطة الطوارئ المعمول بها منذ بداية الأزمة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة”، مؤكداً على اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني في دولة الكويت.

وأصيب شخصان فجر اليوم، جراء استهداف طائرة مسيرة مبنىً سكنياً في إحدى المناطق جنوب الكويت، كما تصدت الدفاعات الجوية الكويتية في وقت سابق اليوم، لعدد من الطائرات المسيرة، التي اخترقت الأجواء في شمال الكويت.

ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي المواطنين والمقيمين، إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

ومنذ نشوب الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي، تواصل طهران اعتداءاتها بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي ودول عدة في المنطقة، ما أسفر عن وقوع ضحايا وأضرار في البنى التحتية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي أمس، قراراً يدين هجمات إيران على دول الخليج والأردن، مؤكداً أنها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم الدولي، مطالباً طهران بوقف أي تهديد أو استفزاز ضد الدول المجاورة أو استخدام وكلاء أو جماعات مرتبطة، والوقف الفوري لهجماتها على دول الخليج والأردن.