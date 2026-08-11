فشل مهمة إطلاق قمر اصطناعي في الصين‎

بكين-سانا
أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عن فشل مهمة إطلاق قمر اصطناعي باستخدام صاروخ حامل معدل من طراز “لونغ مارش-7” إلى الفضاء، بسبب خلل .
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن قيادة موقع الإطلاق قولها: إنّ الصاروخ الذي كان مكلّفاً بحمل القمر الاصطناعي “تشونغشينغ-4 بي” للاتصالات انطلق في الساعة 8:02 مساء أمس (بتوقيت بكين) من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان الجزرية، إلا أن خللاً طرأ أثناء رحلته.
ووفقاً لما ذكره موقع الإطلاق، فإن سبب الفشل قيد التحقيق حالياً .
وكانت الصين أطلقت بنجاح في الخامس من الشهر الحالي، قمرين اصطناعيين طيفيين على متن الصاروخ الحامل من طراز “سمارت دراغون-3” إلى المدار المخطط له.