فشل مهمة إطلاق قمر اصطناعي في الصين‎

‎بكين-سانا‏

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عن فشل مهمة إطلاق قمر اصطناعي باستخدام صاروخ حامل ‏معدل من طراز “لونغ مارش-7” إلى الفضاء، بسبب خلل‌‎ .‎

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن قيادة موقع الإطلاق قولها: إنّ الصاروخ الذي كان ‏مكلّفاً بحمل القمر الاصطناعي “تشونغشينغ-4 بي” للاتصالات انطلق في الساعة 8:02 مساء ‏أمس (بتوقيت بكين) من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان الجزرية، ‏إلا أن خللاً طرأ أثناء رحلته‎.‎

ووفقاً لما ذكره موقع الإطلاق، فإن سبب الفشل قيد التحقيق حالياً‎ .‎

وكانت الصين أطلقت بنجاح في الخامس من الشهر الحالي، قمرين اصطناعيين طيفيين على ‏متن الصاروخ الحامل من طراز “سمارت دراغون-3” إلى المدار المخطط له‌‎.‎