الهجمات بين روسيا وأوكرانيا تتواصل.. وزيلينسكي يروّج لخبرات بلاده في حرب المسيرات

عواصم-سانا

استمرت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا موقعة المزيد من الضحايا والخسائر في الجانبين، فيما واصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الترويج لخبرات بلاده في مواجهة المسيرات الإيرانية التي يتم استخدامها لمهاجمة دول المنطقة.

قتلى وجرحى في هجمات متبادلة

وأعلنت السلطات الأوكرانية أنه خلال الـساعات الـ 24 الماضية، قُتل شخص وأصيب آخر نتيجة هجوم للقوات الروسية على مقاطعة بولوهي في منطقة زابوروجيا، فيما أصيب خمسة أشخاص جراء قصف روسي بطائرة مسيرة على منطقة خاركيف، وأصيب 3 آخرون، جراء قصف مماثل على منطقة خيرسون.

كما أفاد الجيش الأوكراني، بأن قوات الدفاع الجوي قامت بتحييد 128 طائرة مسيرة من أصل 147 طائرة أطلقتها روسيا في هجمات على أوكرانيا الليلة الماضية وصباح اليوم الأربعاء.

وفي مقابل ذلك أعلنت السلطات الروسية بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم، تضرر عدة منازل ونحو 20 سيارة جراء هجوم أوكراني بالمسيرات، استهدف مدينة كراسنودار جنوب غرب البلاد فجر اليوم الأربعاء.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إسقاط 85 مسيرة استهدفت مقاطعات عدة في البلاد، من بينها 42 طائرة مسيرة فوق إقليم كراسنودار.

زيلينسكي يروّج لقدرات أوكرانيا في مواجهة المسيّرات الإيرانية

من جهة ثانية واصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الترويج لقدرات بلاده في التعامل مع حرب المسيرات، وقال في كلمة ألقاها أمام البرلمان البريطاني في لندن مساء أمس الثلاثاء ونقلتها قناة الجزيرة: إن “كييف أرسلت بالفعل 201 خبير عسكري أوكراني في مجال مكافحة المسيرات إلى الشرق الأوسط للمساعدة في الدفاع عن المنطقة ضد مسيرات شاهد الإيرانية”، والتي استخدمتها روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

ونوه زيلينسكي بما سماه “خبرة كييف في مجال مكافحة الطائرات المسيّرة، التي صُقلت خلال حربها مع روسيا المستمرة منذ 4 سنوات”، وقال: “لا نريد لهذا الإرهاب الذي يمارسه النظام الإيراني ضد جيرانه أن ينجح”.

وأوضح زيلينسكي أن بلاده قادرة على إنتاج حوالي 2000 طائرة مسيرة اعتراضية يومياً، ويمكنها تزويد حلفائها ‌بنصف هذا العدد للمساعدة في تعزيز دفاعاتهم، مشيراً إلى أن بلاده تعمل حالياً على تطوير مسيرات تعمل تحت ‌الماء وأخرى قادرة على العمل في المحيطات.

وخلال زيارته للمملكة المتحدة، وقّع زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اتفاقية شراكة دفاعية، تهدف إلى الاستفادة من خبرة أوكرانيا في مجال مكافحة المسيّرات، فيما أكد ستارمر خلال المباحثات الثنائية مع زيلينسكي أن “التركيز يجب أن يبقى على أوكرانيا”، رغم الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

وتعد لندن المحطة الأخيرة لجولةٍ قام بها زيلينسكي، وشملت عواصم أوروبية بعد زيارة لباريس الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الزيارات في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الذي يُلقي بظلاله على الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الخامس، وغياب أي أفق لنهايتها بعد تعثر جولات من المحادثات الثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن.

الخارجية الروسية: “عدوان” الناتو على روسيا يتصاعد

إلى ذلك قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء: إن ما وصفته بـ “عدوان حلف شمال الأطلسي (الناتو) على روسيا يتصاعد في السنوات الأخيرة بشكل واضح وعلني”.

وأضافت زاخاروفا في تصريح لإذاعة “سبوتنيك”: “الناتو تحالف عدواني، وعدوانه موجه بوضوح ضد روسيا، في السنوات الأخيرة، شهدنا توسع هذه الطموحات والتي لم تعد موجهة فقط ضد الجناح الغربي لروسيا، بل أيضاً إلى مناطق نفوذها الداخلية، وبأسلوب أكثر شمولاً، بما يشمل جنوب روسيا والشرق الأقصى”، معتبرةً أن “همّ الناتو الوحيد هو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا”.

وتأتي تصريحات زاخاروفا في ظل استمرار التصعيد بين روسيا والغرب على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على المشهد الجيوسياسي الدولي.