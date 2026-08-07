نزهة المشتاق.. موسوعة الإدريسي الجغرافية التي سبقت عصر الكشوف

دمشق-سانا

في ردهات قصر باليرمو كان الملك روجر الثاني يتأمل بِحيرة وقلق خريطة العالم المشوشة حين دخل عليه العالم العربي الشريف الإدريسي حاملاً مشروعاً سيغير وجه الجغرافيا، تمثل في كرة فضية ضخمة نُقشت عليها تضاريس الأرض بدقة مذهلة، لتكون من أبرز الأعمال العلمية في عصرها.

ولم تكن الكرة الفضية سوى جزء من عمل جغرافي أوسع، إذ حمل الإدريسي مخطوطاً ضخماً دوّن فيه خلاصة رحلاته ومشاهداته العينية التي امتدت لخمسة عشر عاماً، ليولد في تلك اللحظة التاريخية كتاب “نزهة المشتاق في اختراق الآفاق” الذي أصبح من أهم الموسوعات الجغرافية التي عرفتها العصور الوسطى.

كان هذا المؤلف ثورة علمية سابقت عصرها حيث نجح الإدريسي في تطويع الجغرافيا ورسم أدق خرائط العالم المعروف حينها بناءً على منهج التحقيق والاستقصاء الصارم، لتتحول هذه التحفة العربية بمرور الوقت إلى البوابة والموجّه الأول الذي قاد الرحالة والمكتشفين الأوروبيين في بحور الأرض لثلاثة قرون متتالية.

خمسة عشر عاماً لإنجاز أطلس العالم

ألّف الإدريسي كتابه بطلب من الملك النورماني روجر الثاني في صقلية بعد مشروع علمي استمر نحو خمسة عشر عاماً، بدأ عام 1138 واكتمل سنة 1154 اعتمد فيه على رحلاته الشخصية، وعلى مقابلات مع التجار والبحارة والرحالة، إضافة إلى مراجعة مؤلفات كبار الجغرافيين السابقين، مع إخضاع المعلومات للمقارنة والتمحيص واستبعاد الروايات المتناقضة، وهو منهج علمي متقدم بمقاييس عصره.

سبعون خريطة ووصف دقيق للعالم

قسّم الإدريسي العالم إلى سبعة أقاليم مناخية، وقسّم كل إقليم إلى عشرة أقسام، فأنتج سبعين خريطة مترابطة، وأرفق بكل خريطة وصفاً دقيقاً للمدن والجبال والأنهار والبحار والطرق التجارية والأحوال الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، كما قدّر محيط الأرض بدقة لافتة مقارنة بالإمكانات العلمية المتاحة آنذاك، وألحق بالأطلس كرة فضية منقوشة بخريطة العالم.

مرجع أوروبا في عصر الكشوف الجغرافية

أصبح الكتاب مرجعاً أساسياً في أوروبا حيث تُرجم إلى اللاتينية وعدة لغات أوروبية، واعتمدت خرائطه في الدراسات الجغرافية والرحلات الاستكشافية حتى عصر النهضة، كما لا تزال مخطوطاته محفوظة في المكتبة الوطنية الفرنسية، ومكتبة بودليان في أكسفورد، وإسطنبول.

شهادات العلماء

يصف المؤرخ المصري الدكتور حسين مؤنس مكانة الإدريسي في كتابه “تاريخ الجغرافيا والجغرافيين في الأندلس” قائلاً: “إن الإدريسي يمثل القمة التي وصل إليها العلم الجغرافي في الشرق والغرب على حد سواء في عصره”.

أما المؤرخ الأمريكي صموئيل بارسونز سكوت (Samuel Parsons Scott) فكتب في مؤلفه History of the Moorish Empire in Europe، “تُعد موسوعة الإدريسي علامة فارقة في تاريخ العلم، وقد ظلت خرائطه مرجعاً للجغرافيين لثلاثة قرون، ولا يزال كثير من أوصافه للأقاليم موضع ثقة”، وهي شهادة تؤكد الأثر العالمي الدائم لعمل الإدريسي في تطور علم الجغرافيا.

كما رأى المستشرق الإيطالي ميكيلي أماري (Michele Amari) أن كتاب الإدريسي يتصدر المؤلفات الجغرافية في العصور الوسطى، وعدّه من أعظم الإنجازات العلمية التي خلفتها الحضارة العربية الإسلامية، لما امتاز به من دقة منهجية وشمول في الوصف.

عالم موسوعي

كان الإدريسي جغرافياً مميزاً برع في الأدب والنبات والطب والفلك، وهو ما انعكس في كتابه الذي جمع بين الجغرافيا الطبيعية والبشرية والاقتصادية، وقدم وصفاً للحياة والعمران والعلاقات السياسية والاقتصادية، ليصبح سجلاً حضارياً متكاملاً للعالم في القرن الثاني عشر.

بعد نحو تسعة قرون على تأليفه، لا يزال “نزهة المشتاق في اختراق الآفاق” شاهداً على ريادة العلماء العرب في بناء المعرفة الجغرافية، ودليلاً على أن المنهج القائم على الملاحظة والبحث والمقارنة كان حاضراً في الحضارة العربية الإسلامية، ليبقى الكتاب واحداً من أهم أمهات الكتب التي أسهمت في تشكيل تاريخ الجغرافيا ورسم الخرائط في العالم.

إرث علمي راسخ

الشريف الإدريسي هو أبو عبد الله محمد بن محمد الإدريسي (1100-1166م)، ولد في سبته، وتنقل بين الأندلس والمغرب والمشرق قبل أن يستقر في بلاط الملك روجر الثاني في صقلية حيث أنجز أشهر مؤلفاته “نزهة المشتاق في اختراق الآفاق” المعروف أيضاً باسم “كتاب روجر” والذي يعد من أهم المنجزات العلمية في تاريخ الجغرافيا، وقد ظل مرجعاً عالمياً حتى بدايات العصر الحديث.