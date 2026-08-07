قطر تدين التفجير الذي استهدف حافلة ركاب في جرمانا وتؤكد تضامنها مع ‏سوريا

الدوحة-سانا
أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانا بريف دمشق، مؤكدة تضامنها الكامل مع سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها.
وجدّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان على منصة “إكس” اليوم الجمعة، التأكيد على “موقف قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب،” وأكدت تضامنها الكامل مع الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وعبّرت الوزارة عن مواساة دولة قطر لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب سوريا، وتمنّياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وشهدت مدينة جرمانا بريف دمشق، مساء أمس الخميس، تفجيراً استهدف حافلة نقل ركاب، وأسفر عن إصابة أربعة عشر مدنياً.