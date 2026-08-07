قطر تدين التفجير الذي استهدف حافلة ركاب في جرمانا وتؤكد تضامنها مع ‏سوريا

وزارة الخارجية القطرية 860x549 1 قطر تدين التفجير الذي استهدف حافلة ركاب في جرمانا وتؤكد تضامنها مع ‏سوريا

الدوحة-سانا‏

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة ‏ركاب في مدينة جرمانا بريف دمشق، مؤكدة تضامنها الكامل مع سوريا في ‏الحفاظ على أمنها واستقرارها.‏

وجدّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان على منصة “إكس” اليوم الجمعة،‏ ‏التأكيد على “موقف قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال ‏الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب،” وأكدت تضامنها الكامل مع ‏الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن ‏والاستقرار.‏

وعبّرت الوزارة عن مواساة دولة قطر لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب ‏سوريا، وتمنّياتها للمصابين بالشفاء العاجل. ‏

وشهدت مدينة جرمانا بريف دمشق، مساء أمس الخميس، تفجيراً استهدف ‏حافلة نقل ركاب، وأسفر عن إصابة أربعة عشر مدنياً.‏

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