تحطم مروحية عسكرية في أنقرة ونجاة أفراد طاقمها

أنقرة-سانا

تحطمت مروحية نقل عسكرية، اليوم الأربعاء، أثناء رحلة تدريبية في منطقة تيميلي بأنقرة، فيما نجا طاقمها من الحادث.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان على موقعها الرسمي: “إن مروحية نقل ثقيلة من طراز CH-47، تابعة لقيادة طيران الجيش، تحطمت أثناء رحلة تدريبية في منطقة تيميلي في العاصمة أنقرة لأسباب غير معروفة بعد.

وأشار البيان إلى أنه لم تسَجل إصابات بين أفراد طاقم المروحية، مضيفاً: إن السبب الدقيق للحادث سيتم تحديده بعد إجراء تحقيق مفصل.

وكانت طائرة من طراز إف -16 تحطمت في الـ 25 من شباط الماضي في ولاية باليكسير التركية، ما أسفر عن مقتل الطيار.