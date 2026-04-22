تحطم مروحية عسكرية في أنقرة ونجاة أفراد طاقمها

أنقرة-سانا

تحطمت مروحية نقل عسكرية، اليوم الأربعاء، أثناء رحلة تدريبية في منطقة تيميلي بأنقرة، فيما نجا طاقمها من الحادث.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان على موقعها الرسمي: “إن مروحية نقل ثقيلة من طراز CH-47، تابعة لقيادة طيران الجيش، تحطمت أثناء رحلة تدريبية في منطقة تيميلي في العاصمة أنقرة لأسباب غير معروفة بعد.

وأشار البيان إلى أنه لم تسَجل إصابات بين أفراد طاقم المروحية، مضيفاً: إن السبب الدقيق للحادث سيتم تحديده بعد إجراء تحقيق مفصل.

وكانت طائرة من طراز إف -16 تحطمت في الـ 25 من شباط الماضي في ولاية باليكسير التركية، ما أسفر عن مقتل الطيار.

التصعيد مستمر.. إيران وإسرائيل تتبادلان الضربات.. ولبنان والخليج في مرمى النيران
الرئيس الأرجنتيني يعد بتعميق الإصلاحات بعد فوز حزبه في الانتخابات التشريعية
الجيش الكولومبي يشن هجوماً على عصابة تتاجر بالمخدرات ويقتل 19 من أفرادها
منظمات حقوقية أمريكية تدعو لفتح معابر غزة
فرنسا تدين الهجمات على “اليونيفيل” في جنوب لبنان وتدعو لتطبيق القرار 1701
