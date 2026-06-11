الصين تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى وقف العمليات العسكرية فوراً والعودة إلى الحوار

بكين-سانا
حضت الصين، اليوم الخميس، كلاً من الولايات المتحدة وإيران على وقف العمليات العسكرية فوراً والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض، في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
ونقلت فرانس برس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان قوله: إن بلاده تتابع بقلق بالغ التطورات الجارية، داعياً الطرفين إلى وقف العمليات العسكرية والتجاوب مع الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة والتوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار في أسرع وقت.
وأكد لين، أن الصين تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية، بما فيها إيران، مشيراً إلى أنها ستواصل أداء دور إيجابي لدعم جهود إعادة إرساء السلام والاستقرار.
وكانت الصين أعربت أمس، عن قلقها العميق من تجدد تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، داعيةً “جميع الأطراف” إلى “وقف التصعيد”.
وتأتي الدعوة الصينية في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً متبادلاً بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة وتأثيرها على أمن الطاقة والملاحة الدولية.