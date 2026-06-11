الصين تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى وقف العمليات العسكرية فوراً والعودة إلى الحوار

بكين-سانا‏

حضت الصين، اليوم الخميس، كلاً من الولايات المتحدة وإيران على وقف العمليات ‏العسكرية فوراً والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض، في ظل تصاعد التوترات في منطقة ‏الشرق الأوسط.‏

ونقلت فرانس برس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان قوله: إن بلاده ‏تتابع بقلق بالغ التطورات الجارية، داعياً الطرفين إلى وقف العمليات العسكرية والتجاوب ‏مع الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة والتوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار في ‏أسرع وقت.‏

وأكد لين، أن الصين تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية، بما فيها إيران، مشيراً ‏إلى أنها ستواصل أداء دور إيجابي لدعم جهود إعادة إرساء السلام والاستقرار.‏

وكانت الصين أعربت أمس، عن قلقها العميق من تجدد تبادل الضربات بين الولايات ‏المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، داعيةً “جميع الأطراف” إلى “وقف التصعيد”.‏

وتأتي الدعوة الصينية في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً متبادلاً بين الولايات ‏المتحدة وإيران، ما أثار مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة وتأثيرها على أمن الطاقة ‏والملاحة الدولية.‏