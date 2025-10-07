وقفة تضامنية في حديقة أم الحسن بمدينة حماة بمناسبة مرور عامين على حرب الإبادة في قطاع غزة منذ 6 دقائق قائمة الصور 1/3 ارتقاء 40 فلسطينياً جراء قصف الاحتلال قطاع غزة قائد شرطة إدلب المقدم ماهر هلال يفتتح مخفر جوزف بريف إدلب الجنوبي من أجواء حملة “دير العز” في الملعب البلدي بدير الزور افتتاح أقسام طبية جديدة في مشفى حماة الوطني بعد الترميم والتأهيل محافظ إدلب يكرّم عدداً من لاعبي رياضة الكيك بوكسينغ والكاراتيه بعد حصولهم على 7 ذهبيات وفضيتين وبرونزية على مستوى سوريا الوسوم:الاحتلال الإسرائيليحماةقطاع غزة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 3 وقفة تضامنية في حديقة أم الحسن بمدينة حماة بمناسبة مرور عامين على حرب الإبادة في قطاع غزة منذ 6 دقائق ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية السورية بمقدار 15 ألف ليرة للغرام 21 منذ 17 دقيقة بصمة حرف… مبادرة تجمع تجارب أدبية نسائية سورية في إصدار سنوي منذ 19 دقيقة قطر تؤكد مواصلة جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 21 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: