وقفة تضامنية في حديقة أم الحسن بمدينة حماة بمناسبة مرور عامين على حرب الإبادة في قطاع غزة

قائمة الصور 1/3
ارتقاء 40 فلسطينياً جراء قصف الاحتلال قطاع غزة
قائد شرطة إدلب المقدم ماهر هلال يفتتح مخفر جوزف بريف إدلب الجنوبي
من أجواء حملة “دير العز” في الملعب البلدي بدير الزور
افتتاح أقسام طبية جديدة في مشفى حماة الوطني بعد الترميم والتأهيل
محافظ إدلب يكرّم عدداً من لاعبي رياضة الكيك بوكسينغ والكاراتيه بعد حصولهم على 7 ذهبيات وفضيتين وبرونزية على مستوى سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك