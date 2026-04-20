قطر تعلن عودة تشغيل رحلات شركات الطيران الأجنبية

الدوحة-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني القطري اليوم الإثنين، عن عودة تشغيل رحلات شركات الطيران الأجنبية بشكل تدريجي إلى دولة قطر.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن الهيئة قولها في بيان لها: إن هذا القرار جاء بعد تقييم شامل للوضع وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة، لضمان مستويات عالية من الجاهزية والكفاءة.

وأكدت الهيئة أن جميع الرحلات والعمليات التشغيلية ستسير وفق أعلى معايير السلامة والأمن المعتمدة دولياً، مع تطبيق كل الإجراءات والتدابير التي تضمن حماية المسافرين والعاملين في قطاع الطيران.

وكانت حركة الطيران في الخليج شهدت خلال الفترة الماضية اضطراباً واسعاً وتعليقاً للرحلات الجوية، نتيجة الحرب في المنطقة، والتي قامت خلالها إيران باعتداءات على دول عدة وخاصة في الخليج، ما أدى لإغلاق المجالات الجوية وإلغاء آلاف الرحلات وتأخيرها، وتكدس المسافرين، وتحويل مسارات الطائرات، ما تسبب في خسائر مالية كبيرة لشركات الطيران.