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مهباش يبحث مع وزير الحج السعودي الملفات المتعلقة ‏بالحجاج ‏والمعتمرين السوريين

photo 2026 10 26 20 51 01 Copy مهباش يبحث مع وزير الحج السعودي الملفات المتعلقة ‏بالحجاج ‏والمعتمرين السوريين
مهباش والربيعة يبحثان ملفات الحجاج والمعتمرين السوريين-الرياض-سانا

الرياض-سانا

بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى ‏المملكة العربية ‏السعودية محسن مهباش خلال لقائه اليوم الإثنين مع وزير ‏الحج والعمرة السعودي توفيق ‏بن فوزان الربيعة، عدداً من الملفات المتعلقة بالحجاج والمعتمرين السوريين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع ‏الحجاج ‏والمعتمرين السوريين المتخلفين عن المغادرة خلال ‏الفترة الممتدة من عام ‌‏2011 حتى عام 2021، وسبل تسوية ‏أوضاعهم وتسهيل إجراءات ‏مغادرتهم، بما في ذلك النظر في ‏إمكانية إعفائهم من البصمة، بالتنسيق مع ‏الجهات السعودية ‏المختصة.‏

كما جرى استعراض الاستعدادات لموسم الحج القادم ‏والترتيبات التنظيمية ‏والفنية اللازمة لضمان تقديم أفضل ‏الخدمات للحجاج السوريين وتيسير ‏أداء مناسكهم.‏

وكانت المملكة العربية السعودية أصدرت في الخامس عشر ‏من تشرين الأول الجاري ‏قراراً باستثناء الحجاج والمعتمرين ‏السوريين ‌‏الذين تخلّفوا عن مغادرة ‏أراضيها، خلال الفترة ‏الممتدة من 9 آب 2021، الموافق ‌‏‌‏1 محرم ‌‏1443هـ وحتى ‏تاريخ الخامس عشر من تشرين الأول، من دفع الرسوم ‏المترتبة بموجب المادة (35) من ‌‏‌‏نظام الإقامة، وذلك في ‏إطار التعاون المستمر بين سوريا والمملكة.‏

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