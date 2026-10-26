مهباش يبحث مع وزير الحج السعودي الملفات المتعلقة ‏بالحجاج ‏والمعتمرين السوريين

الرياض-سانا
بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى المملكة العربية السعودية محسن مهباش خلال لقائه اليوم الإثنين مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، عدداً من الملفات المتعلقة بالحجاج والمعتمرين السوريين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع الحجاج والمعتمرين السوريين المتخلفين عن المغادرة خلال الفترة الممتدة من عام 2011 حتى عام 2021، وسبل تسوية أوضاعهم وتسهيل إجراءات مغادرتهم، بما في ذلك النظر في إمكانية إعفائهم من البصمة، بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة.
كما جرى استعراض الاستعدادات لموسم الحج القادم والترتيبات التنظيمية والفنية اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج السوريين وتيسير أداء مناسكهم.
وكانت المملكة العربية السعودية أصدرت في الخامس عشر من تشرين الأول الجاري قراراً باستثناء الحجاج والمعتمرين السوريين الذين تخلّفوا عن مغادرة أراضيها، خلال الفترة الممتدة من 9 آب 2021، الموافق 1 محرم 1443هـ وحتى تاريخ الخامس عشر من تشرين الأول، من دفع الرسوم المترتبة بموجب المادة (35) من نظام الإقامة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين سوريا والمملكة.