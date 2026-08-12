إنقاذ أكثر من 100 شخص على متن عبارة مشتعلة قبالة سواحل إندونيسيا

جاكرتا-سانا
تمكنت سفينة تابعة للبحرية الإندونيسية وسفن أخرى، اليوم الأربعاء، من إنقاذ أكثر من مئة شخص كانوا على متن عبّارة اشتعلت فيها النيران قبالة جزيرة بالي السياحية، وذلك في ثاني حادث من هذا النوع خلال أيام.
ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس هيئة البحث والإنقاذ في جزيرة لومبوك الإندونيسية محمد هرياتدي قوله في تصريح صحفي: “إن ثلاث سفن على الأقل استُخدِمَت في إجلاء الركاب، إحداها تابعة للبحرية وعبّارة أخرى”، مضيفاً: “إنه لم يتلقّ حتى الآن أي بلاغ عن وقوع إصابات”.
وقال هرياتدي: “اقتربنا من السفينة وتأكدنا أن جميع الركاب ليسوا على متنها، لا نرى أي ركاب على السفينة بالعين المجردة”.
وبحسب كشف الأسماء كان يوجد على متن العبارة 114 شخصاً، وهي مخصصة لنقل الركاب وكانت متجهة من بالي إلى جزيرة لومبوك المجاورة عندما اندلع الحريق في وقت مبكر من الصباح.
وكان خمسة أشخاص لقوا حتفهم عندما اشتعلت النيران في عبّارة قبالة جزيرة جاوة الأسبوع الفائت .
وفي الشهر المنصرم، غرقت عبّارة تقل أكثر من 70 شخصاً أثناء إبحارها قرب سيلايا، وهي جزيرة صغيرة جنوب سولاويسي وانتُشلت أربع جثث وأُنقِذ آخرون، لكن عملية البحث انتهت فيما لا يزال 14 شخصاً في عداد المفقودين.
وتكثر الحوادث البحرية في إندونيسيا، إذ إن الأرخبيل الذي يضم أكثر من 17 ألف جزيرة يعتمد بشكل كبير على وسائل النقل البحري.