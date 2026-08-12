إنقاذ أكثر من 100 شخص على متن عبارة مشتعلة قبالة سواحل إندونيسيا

جاكرتا-سانا‏

تمكنت سفينة تابعة للبحرية الإندونيسية وسفن أخرى، اليوم الأربعاء، من ‏إنقاذ أكثر من مئة شخص كانوا على متن عبّارة اشتعلت فيها النيران قبالة ‏جزيرة بالي السياحية، وذلك في ثاني حادث من هذا النوع خلال أيام‎.‎

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس هيئة البحث والإنقاذ في جزيرة لومبوك ‏الإندونيسية محمد هرياتدي قوله في تصريح صحفي: “إن ثلاث سفن على ‏الأقل استُخدِمَت في إجلاء الركاب، إحداها تابعة للبحرية وعبّارة أخرى”، ‏مضيفاً: “إنه لم يتلقّ حتى الآن أي بلاغ عن وقوع إصابات”.‏

‏وقال هرياتدي: “اقتربنا من السفينة وتأكدنا أن جميع الركاب ليسوا ‌‏على متنها، لا نرى أي ركاب على السفينة بالعين المجردة”‎.

وبحسب كشف الأسماء كان يوجد على متن العبارة 114 شخصاً، وهي ‏مخصصة لنقل الركاب وكانت متجهة من بالي إلى جزيرة لومبوك المجاورة ‏عندما اندلع الحريق في وقت مبكر من الصباح.‏

وكان خمسة أشخاص لقوا حتفهم عندما اشتعلت النيران في عبّارة قبالة ‏جزيرة جاوة الأسبوع الفائت‎ .‎

وفي الشهر المنصرم، غرقت عبّارة تقل أكثر من 70 شخصاً أثناء إبحارها ‏قرب سيلايا، وهي جزيرة صغيرة جنوب سولاويسي وانتُشلت أربع جثث ‏وأُنقِذ آخرون، لكن عملية البحث انتهت فيما لا يزال 14 شخصاً في عداد ‏المفقودين‎.‎

وتكثر الحوادث البحرية في إندونيسيا، إذ إن الأرخبيل الذي يضم أكثر من ‌‏17 ألف جزيرة يعتمد بشكل كبير على وسائل النقل البحري‎.‎