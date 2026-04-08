الأردن: وقف إطلاق النار خطوة إيجابية نحو إنهاء التوتر في المنطقة

عمّان-سانا

رحّب الأردن باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران اليوم الأربعاء، مؤكداً أنه خطوةٌ إيجابية نحو إنهاء التوتر والتصعيد الخطير في المنطقة.

وأكّدت الوزارة، في بيانٍ لها نشرته على منصة إكس اليوم، دعم الأردن للجهود التي تبذلها باكستان للتوصل إلى اتفاق دائم يعالج جميع القضايا التي أدّت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة عبر العقود الماضية.

وشدّدت الوزارة على أهمية فتح مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة الدولية دون قيود وفقاً للقانون الدولي، وخصوصاً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982.

ولفتت وزارة الخارجية إلى ضرورة أن ينتج وقف إطلاق النار تهدئة شاملة ومستدامة تضمن وقف الاعتداءات والممارسات التي تمسّ سيادة الدول وأمنها واستقرارها وتهدّد سلامة مواطنيها، وتعزّز أمن المنطقة واستقرارها.

