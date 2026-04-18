الإمارات تدين استهداف قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان

أبوظبي-سانا

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت، بشدة، الهجوم الذي استهدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” في جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن بيان لوزارة الخارجية الإماراتية تأكيدها أن استهداف قوات حفظ السلام يُعد انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي ولأحكام قرار مجلس الأمن رقم 1701.

كما أعرب البيان عن تضامن الإمارات مع الدول المشاركة في قوات “اليونيفيل”، مقدمة تعازيها لحكومة وشعب فرنسا، بمقتل جندي فرنسي، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

ودعت الإمارات الحكومة اللبنانية للتحقيق في ملابسات هذا الاعتداء، وضمان عدم تكراره مستقبلاً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتسببين.

كما جدد البيان دعم الإمارات للحكومة اللبنانية ودعمها لحصر السلاح بيد الدولة وتفكيك التنظيمات الإرهابية، حيث تُمثل هذه الخطوة محطة محورية في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار الوطني.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن في وقت سابق اليوم، مقتل جندي فرنسي وإصابة ثلاثة آخرين، إثر هجوم استهدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”.