السعودية تدين الهجوم الذي استهدف قوة “اليونيفيل” في جنوب لبنان

الرياض-سانا

أدانت السعودية بشدة الهجوم الذي استهدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” في جنوب البلاد.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم السبت، عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف، مؤكدة دعمها لبعثة “اليونيفيل”، وضرورة محاسبة الجناة ونيلهم العقاب الرادع، ولا سيما مع تكرار مثل هذه الاستهدافات.

وأعربت الوزارة في بيانها عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب فرنسا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن في وقت سابق اليوم، مقتل جندي فرنسي وإصابة ثلاثة آخرين، إثر هجوم استهدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”.