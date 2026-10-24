الصين تعارض توسيع الولايات المتحدة القيود على الاستثمارات الأمريكية فيها

بكين-سانا

أعربت الصين عن معارضتها الحازمة لمقترح وزارة الخزانة الأمريكية توسيع القيود على الاستثمارات الخارجية في الصين وتشديدها، معتبرة أنه إجراء تمييزي وإفراط في استخدام مفهوم الأمن القومي.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية قوله: إن “القواعد المقترحة تتعارض مع التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين، وتعرقل التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الشركات الصينية والأمريكية، وتقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي”.

وحذرت الصين من أن القيود ستضر بمصالح الشركات الأمريكية أيضاً، مؤكدة أنها ستتابع التطورات وتحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير المناسبة، وداعية واشنطن إلى وقف تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية، واحترام مبادئ اقتصاد السوق، والتوقف عن الإفراط في استخدام مفهوم الأمن القومي.

ويتضمن مقترح وزارة الخزانة الأمريكية الذي أُعلن في 22 تشرين الأول، توسيع برنامج الرقابة على الاستثمارات الأمريكية الخارجية لمنع تدفق رؤوس الأموال الأمريكية إلى تقنيات حساسة في الصين ودول أخرى، تصنفها واشنطن ضمن الدول المثيرة للقلق الأمني.