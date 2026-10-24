مقتل وإصابة 237 مدنياً جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي على تعز منذ آب الماضي

عدن-سانا
أعلن مكتب شؤون الحصار بمحافظة تعز اليمنية، اليوم السبت مقتل وإصابة 237 مدنياً جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي، خلال الفترة الممتدة من الأول من آب الماضي وحتى 22 من تشرين الأول الجاري.
وأوضح المكتب في إحصائية رسمية وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن اعتداءات ميليشيا الحوثي أسفرت عن مقتل 64 مدنياً وإصابة 173 آخرين خلال الفترة المذكورة.
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أعلنت أمس الجمعة توثيق 1891 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز، خلال الفترة الممتدة من الأول من أيلول حتى 22 تشرين الأول ووثقت 21 جريمة وانتهاكاً في الساعات الماضية محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء التصعيد العسكري وتشديد الحصار على المحافظة.