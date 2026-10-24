مقتل وإصابة 237 مدنياً جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي على تعز منذ آب الماضي

عدن-سانا

أعلن مكتب شؤون الحصار بمحافظة تعز اليمنية، اليوم السبت مقتل وإصابة 237 مدنياً جراء ‏اعتداءات ميليشيا الحوثي، خلال الفترة الممتدة من الأول من آب الماضي وحتى 22 من تشرين ‏الأول الجاري.

وأوضح المكتب في إحصائية رسمية وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن اعتداءات ميليشيا ‏الحوثي أسفرت عن مقتل 64 مدنياً وإصابة 173 آخرين خلال الفترة المذكورة.

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أعلنت أمس الجمعة توثيق 1891 جريمة وانتهاكاً ‏ارتكبتها ميليشيا ‏الحوثي بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز، خلال الفترة الممتدة من ‌‏الأول من أيلول حتى 22 تشرين الأول ووثقت 21 جريمة وانتهاكاً في الساعات الماضية محذرة ‏من تفاقم الأوضاع الإنسانية ‏جراء التصعيد العسكري وتشديد الحصار على المحافظة.