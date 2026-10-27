تنفيذ 24 دورة ري من سد الأبرش بطرطوس لتأمين احتياجات الأراضي الزراعية

طرطوس-سانا

نفّذت مديرية الموارد المائية في طرطوس 24 دورة ري من سد الأبرش، بهدف تأمين مياه الري للأراضي الزراعية المستفيدة في سهل عكار، ودعم استمرارية الإنتاج الزراعي، وتخفيف تكاليف الإنتاج عن المزارعين.

وأوضح مدير الموارد المائية في طرطوس، محمد محرز لـ سانا، اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ دورات الري يهدف إلى تلبية احتياجات المحاصيل الزراعية، وضمان وصول مياه الري إلى مختلف الأراضي المستفيدة، بما يسهم في دعم المزارعين، وتعزيز الاقتصاد الزراعي.

وبيّن محرز أن الأراضي المروية من سد الأبرش في سهل عكار تبلغ نحو 10160 هكتاراً، فيما تصل المساحة المروية عبر مشاريع الري الحكومية في طرطوس إلى نحو 19 ألف هكتار، مشيراً إلى إعداد خطة ري تراعي احتياجات المحاصيل، ولا سيما الحمضيات والخضار والزراعات المحمية.

وأشار إلى أن جدول الري يتماشى مع خطة إنهاء الموسم أواخر تشرين الأول، مع إمكانية تعديله وفق احتياجات المزارعين ومخزون السدود والهطولات المطرية، مبيناً أن مياه سد الأبرش تروي أكثر من 30 قرية في سهل عكار عبر شبكة قنوات رئيسية وفرعية تمتد لنحو 450 كيلومتراً جنوبي طرطوس.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم توزيع مياه الري وإدارة الموارد المائية المتاحة، بما يضمن تلبية احتياجات الأراضي الزراعية المستفيدة، ويسهم في استقرار الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين في المحافظة.