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مواجهات قوية في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم

photo 2026 10 27 16 47 12 مواجهات قوية في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم
كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم

لندن-سانا

تشهد منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم مواجهتين بارزتين غداً ‏الأربعاء، تجمع الأولى ليفربول مع تشيلسي، والثانية مانشستر سيتي مع برايتون، في إطار ‏سعي الفرق الأربعة إلى بلوغ الدور ربع النهائي.‏

ويستضيف ليفربول نظيره تشيلسي على ملعب أنفيلد، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان ‏إلى مواصلة مشوارهما في البطولة، فيما يلتقي مانشستر سيتي مع برايتون على ملعب ‏الاتحاد.‏

وتبدأ مباريات الدور الرابع اليوم الثلاثاء، بلقاءي برادفورد سيتي مع بيتربورو يونايتد، ‏وفليتوود تاون مع أرسنال.‏

وتتواصل مباريات هذا الدور غداً الأربعاء، بلقاءات تجمع فولهام مع كريستال بالاس، ‏وبورنموث مع أستون فيلا، وسندرلاند مع برينتفورد، على أن تختتم يوم الخميس بمواجهة ‏إيفرتون ونيوكاسل يونايتد.‏

ووفقاً لموقع رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم (‏EFL‏)، تُقام مباريات الدور ربع النهائي ‏خلال الأسبوع الذي يبدأ في 14 كانون الأول المقبل، فيما تُجرى المباراة النهائية يوم 21 ‏آذار 2027.‏

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