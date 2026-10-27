مواجهات قوية في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم

لندن-سانا

تشهد منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم مواجهتين بارزتين غداً ‏الأربعاء، تجمع الأولى ليفربول مع تشيلسي، والثانية مانشستر سيتي مع برايتون، في إطار ‏سعي الفرق الأربعة إلى بلوغ الدور ربع النهائي.‏

ويستضيف ليفربول نظيره تشيلسي على ملعب أنفيلد، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان ‏إلى مواصلة مشوارهما في البطولة، فيما يلتقي مانشستر سيتي مع برايتون على ملعب ‏الاتحاد.‏

وتبدأ مباريات الدور الرابع اليوم الثلاثاء، بلقاءي برادفورد سيتي مع بيتربورو يونايتد، ‏وفليتوود تاون مع أرسنال.‏

وتتواصل مباريات هذا الدور غداً الأربعاء، بلقاءات تجمع فولهام مع كريستال بالاس، ‏وبورنموث مع أستون فيلا، وسندرلاند مع برينتفورد، على أن تختتم يوم الخميس بمواجهة ‏إيفرتون ونيوكاسل يونايتد.‏

ووفقاً لموقع رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم (‏EFL‏)، تُقام مباريات الدور ربع النهائي ‏خلال الأسبوع الذي يبدأ في 14 كانون الأول المقبل، فيما تُجرى المباراة النهائية يوم 21 ‏آذار 2027.‏