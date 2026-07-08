الولايات المتحدة تلغي الرفع المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني

واشنطن-سانا

ألغت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ترخيصاً رفعت بموجبه العقوبات النفطية المفروضة على إيران بشكل مؤقت، محذرة طهران من عواقب وخيمة لاستهدافها الناقلات وأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وقال مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس، تعليقاً على الهجمات الإيرانية على ناقلات نفط في هذا الممر المائي الحيوي: “إن تصرفات إيران في المضيق غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة للولايات المتحدة، وستكون لها عواقب وخيمة”.

وكان الإعفاء الذي أُعلن في حزيران الماضي قد سمح لإيران بإنتاج وبيع وتوريد النفط الخام ومشتقاته حتى 21 آب المقبل.

ولاقى استهداف إيران للناقلة السعودية (وديان) والناقلة القطرية (الركيات)، إدانات عربية واسعة، وسط تأكيد على رفض الاعتداء على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.