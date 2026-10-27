مشاركة واسعة في بطولة الجمهورية للجمباز الإيقاعي بدمشق ‏

دمشق-سانا
شهدت بطولة الجمهورية للجمباز الإيقاعي التي استضافتها مدينة الجلاء الرياضية بدمشق مؤخراً، مشاركة واسعة بلغت 80 لاعبة من مختلف الفئات العمرية، ابتداء من فئات البراعم وصولاً إلى فئة السيدات.
وقال رئيس اتحاد الجمباز يوسف الطباع لـ سانا: إن بطولة الجمهورية للجمباز الإيقاعي شهدت مشاركة واسعة ومستويات مهارية ملفتة من مختلف الفئات العمرية، مضيفاً أن البطولات، التي تم تحكيمها بإشراف الخبيرة الدولية آنا سيفيرنا، كانت فرصة لمتابعة مستوى اللاعبات في مختلف الأعمار.
ولفت الطباع إلى أن اتحاد اللعبة نظم بالتزامن مع بطولة الجمهورية للجمباز الإيقاعي دورة في التحكيم والتدريب بإشراف الخبيرة سيفيرنا، حيث تم الاعتماد على الدارسين في هذه الدورة في الجانب التحكيمي للبطولة بهدف إفساح المجال أمام الكوادر الجديدة لاكتساب المزيد من الخبرات.
وفي تفاصيل بطولة الجمهورية ونتائجها، قسمت المنافسات بالبطولة إلى البراعم، وتضمنت ثلاث فئات، A و B و C، تصدرتها على التوالي اللاعبات تيا درويش وسارة جمران وساندي مرعي.
كما توزعت مسابقة الصغيرات 1 إلى ست فئات، الثلاث الأولى ضمن المستوى A، وهي فئة بدون أدوات، والثانية مع أداة، والثالثة فردي عام، وفازت بها على التوالي أنستازيا هانونيك، أما الرابعة بلا أدوات، والخامسة مع أداة ضمن المستوى B فتصدرتهما ليا حاج صالح، بينما فازت أليس تفكجي بمنافسات المستوى C بلا أدوات.
وفي مسابقة الصغيرات 2 للمستوى A، فازت مايا حلو بمنافسات أداة 1 وأداة 2 وزينب أصفهاني أداة 3، فيما أسفرت نتائج المستوى B لهذه المسابقة عن فوز لوليا صبيح بمنافسات دون أداة وبمجموع الأدوات، وفازت تيا حسن بالمستوى C بدون أدوات وزينة عساف بالفردي العام.
أما مسابقة الناشئات، ففازت بمنافساتها فرح أبو بكر بالأداة 1و 2 و 3 للمستوى A، وفي المستوى B للمسابقة ذاتها فازت ميليتا سلمان بأداة 1 وروبي عجاج بالفردي العام، بينما كانت صدارة المستوى C مع أداة من نصيب ليان إبراهيم ورونيار أرناؤوط.
وبالنسبة لمسابقة السيدات فقد اعتلت أليسار هانونيك صدارة المستوى A للكرة والإطار والصولجان والشريطة، بينما جاءت سارة العلي في صدارة المستوى B في الكرة والإطار والصولجان، وكانت حلا ناصر على موعد مع المركز الأول للمستوى C للأداة1و2 وفي الفردي العام.