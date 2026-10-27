مشاركة واسعة في بطولة الجمهورية للجمباز الإيقاعي بدمشق ‏

دمشق-سانا

شهدت بطولة الجمهورية للجمباز الإيقاعي التي استضافتها مدينة الجلاء الرياضية بدمشق ‏مؤخراً، مشاركة واسعة بلغت 80 لاعبة من مختلف الفئات العمرية، ابتداء من فئات البراعم ‏وصولاً إلى فئة السيدات. ‏

وقال رئيس اتحاد الجمباز يوسف الطباع لـ سانا: إن بطولة الجمهورية للجمباز الإيقاعي ‏شهدت مشاركة واسعة ومستويات مهارية ملفتة من مختلف الفئات العمرية، مضيفاً أن ‏البطولات، التي تم تحكيمها بإشراف الخبيرة الدولية آنا سيفيرنا، كانت فرصة لمتابعة مستوى ‏اللاعبات في مختلف الأعمار.‏

ولفت الطباع إلى أن اتحاد اللعبة نظم بالتزامن مع بطولة الجمهورية للجمباز الإيقاعي ‏دورة في التحكيم والتدريب بإشراف الخبيرة سيفيرنا، حيث تم الاعتماد على الدارسين في ‏هذه الدورة في الجانب التحكيمي للبطولة بهدف إفساح المجال أمام الكوادر الجديدة ‏لاكتساب المزيد من الخبرات.‏

وفي تفاصيل بطولة الجمهورية ونتائجها، قسمت المنافسات بالبطولة إلى البراعم، وتضمنت ‏ثلاث فئات، ‏A و‏ B‏ و ‏C، تصدرتها على التوالي اللاعبات تيا درويش وسارة جمران ‏وساندي مرعي.‏

كما توزعت مسابقة الصغيرات 1 إلى ست فئات، الثلاث الأولى ضمن المستوى ‏A‏، ‏وهي فئة بدون أدوات، والثانية مع أداة، والثالثة فردي عام، وفازت بها على التوالي ‏أنستازيا هانونيك، أما الرابعة بلا أدوات، والخامسة مع أداة ضمن المستوى ‏B‏ فتصدرتهما ‏ليا حاج صالح، بينما فازت أليس تفكجي بمنافسات المستوى C‏ بلا أدوات.‏

وفي مسابقة الصغيرات 2 للمستوى ‏A‏، فازت مايا حلو بمنافسات أداة 1 وأداة 2 ‏وزينب أصفهاني أداة 3، فيما أسفرت نتائج المستوى ‏B‏ لهذه المسابقة عن فوز لوليا ‏صبيح بمنافسات دون أداة وبمجموع الأدوات، وفازت تيا حسن بالمستوى C‏ بدون أدوات ‏وزينة عساف بالفردي العام.‏

أما مسابقة الناشئات، ففازت بمنافساتها فرح أبو بكر بالأداة 1و 2 و 3 للمستوى ‏A‏، و‏في المستوى ‏B‏ للمسابقة ذاتها فازت ميليتا سلمان بأداة 1 وروبي عجاج بالفردي العام، ‏بينما كانت صدارة المستوى ‏C‏ مع أداة من نصيب ليان إبراهيم ورونيار أرناؤوط.‏

وبالنسبة لمسابقة السيدات فقد اعتلت أليسار هانونيك صدارة المستوى ‏A‏ للكرة والإطار ‏والصولجان والشريطة، بينما جاءت سارة العلي في صدارة المستوى ‏B‏ في الكرة والإطار ‏والصولجان، وكانت حلا ناصر على موعد مع المركز الأول للمستوى C‏ للأداة1و2 ‏وفي الفردي العام.‏