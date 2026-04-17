رابطة العالم الإسلامي ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان

الرياض-سانا

رحبت رابطة العالم الإسلامي بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددةً تضامنها الكامل مع لبنان في جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيادته الكاملة على كافة أراضيه.

وقالت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي، في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم الجمعة: إن الأمين العام للرابطة، محمد بن عبد الكريم العيسى، أكد أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً يعزز مسار الحلول السلمية ويحقن دماء المدنيين.

ودعا العيسى جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بالاتفاق تمهيداً لعودة الاستقرار الدائم إلى لبنان الشقيق.

ودخل إعلان وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ أمس الخميس لمدة 10 أيام، ولاقى ذلك ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك