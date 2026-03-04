اجتماع خليجي أوروبي طارئ لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون

الرياض-سانا

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم محمد البديوي أنه سيعقد يوم غد الخميس اجتماع وزاري طارئ يضم دول المجلس والاتحاد الأوروبي، مخصص لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول المجلس والتطورات الخطيرة الراهنة في المنطقة.

وأوضح البديوي في بيان له اليوم الأربعاء نشر على الموقع الرسمي للمجلس أن الاجتماع سيعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ونظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

وأشار البديوي إلى أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة تداعيات الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، وبحث الانعكاسات السلبية للتصعيد الجاري في المنطقة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد البديوي أن مجلس التعاون يسعى من خلال التنسيق مع الشركاء الدوليين إلى حشد موقف دولي يدين الهجمات الإيرانية التي طالت المدنيين ومنشآت البنية التحتية والمقرات الدبلوماسية، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للعمل على وقف التصعيد فوراً بما يضمن تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتُصعّد طهران وتيرة اعتداءاتها على دول عربية عدّة، مستهدفةً البنى التحتية ومرافق ومباني مدنية ودبلوماسية، إضافة إلى منشآت الطاقة في ظل الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ السبت الماضي.