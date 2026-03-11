الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين في الربع الخالي

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، للمرة الثانية اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير مسيّرتين في الربع الخالي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المُتحدث باسم الوزارة اللواء تركي المالكي قوله: جرى اعتراض وتدمير مسيّرتين في الربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة النفطي.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير أربع مسيّرات شرق محافظة الخرج، إضافة إلى صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية.

وأعلن الدفاع المدني السعودي لاحقاً عن سقوط طائرة مسيّرة على أحد المباني السكنية في محافظة الزلفي وسط المملكة، دون تسجيل إصابات.