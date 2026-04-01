ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لإنشاء قوائم فيدرالية للناخبين المؤهلين

واشنطن-سانا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أمراً تنفيذياً يقضي بإنشاء قوائم اتحادية “فيدرالية” للناخبين المؤهلين، في خطوة هي الثانية من نوعها لممارسة سلطة تنفيذية على القواعد الانتخابية في الولايات المتحدة.

ونقلت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية عن ترامب قوله، خلال توقيع القرار في البيت الأبيض: “إنّ هذه الخطوة بالغة الأهمية لتسهيل العملية الانتخابية”، معرباً عن رغبته في فرض نظام بطاقات هوية الناخبين وإثبات الجنسية، معتبراً أن القضاء لن يتمكن من إلغاء القرار.

وينص الأمر التنفيذي الجديد على إلزام خدمة البريد الأمريكية بإرسال بطاقات الاقتراع حصراً للأشخاص المدرجين في القوائم الفيدرالية، وهو ما اعتبره خبراء قانونيون تجاوزاً للصلاحيات الدستورية التي تمنح الولايات سلطة إدارة انتخاباتها ووضع قواعد التصويت الخاصة بها.

في المقابل، أكد خبراء في شؤون الانتخابات أن الأمر سيواجه طعوناً قضائية فورية، كونه ينتهك الدستور الأمريكي الذي يحصر تنظيم الاقتراع بالولايات، ويستبعد الرئيس من فرض سياسات انتخابية عليها.

يُذكر أن هذا التحرك يأتي في سياق محاولات ترامب المتكررة لتأميم العملية الانتخابية، بعد فشل محاولات سابقة العام الماضي لفرض اشتراطات إثبات الجنسية وتعديل تمويل الولايات، التي عطلت المحاكم الفيدرالية معظم بنودها.