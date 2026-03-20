روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجاً على استهداف صحفييها في لبنان

موسكو-سانا

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة السفير الإسرائيلي لديها احتجاجاً على هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف طاقماً إعلامياً لقناة “RT” في جنوب لبنان.

وذكرت “RT ” أن السفير الإسرائيلي عوديد يوسف استُدعي إلى مقر الخارجية الروسية، وغادر بعد 40 دقيقة رافضاً الإدلاء بأيّ تصريحات للصحفيين.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت في وقتٍ سابقٍ أن اثنين من طاقم القناة كانا في مهمة صحفية جنوب لبنان أمس، وأصيبا جراء هجوم صاروخي شنه الطيران الحربي الإسرائيلي، وشدّدت على أن هذا الاستهداف يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وأُصيب مراسل “RT” ستيف سويني، ومصوره علي رضا بجروح أمس، عندما استهدف صاروخ إسرائيلي الطاقم الصحفي في جسر القاسمية جنوب لبنان، في هجوم وصفاه بالمتعمد، ولا سيما أن كليهما كانا يرتديان زياً يحمل شارة “صحافة”.

وصعدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري، إثر استهداف ميليشيا حزب الله مواقع في إسرائيل، حيث تشن غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع اللبناني، بينما تتوغل قواتها برياً في الجنوب عبر محاور عدة.

وارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ الـ 2 من آذار الجاري إلى 1001 قتيل، بينهم 118 طفلاً، و2584 جريحاً، بينهم 365 طفلاً وفق وزارة الصحة اللبنانية.