أردوغان: تركيا تواصل جهودها لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الأربعاء، أن تركيا تواصل جهودها دون انقطاع لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة، وأن هناك تطابقاً في وجهات النظر بين تركيا وحليفتها كندا في العديد من القضايا.

وبحث أردوغان مع كارني، بحسب وكالة الأناضول، العلاقات الثنائية بين تركيا وكندا وقضايا إقليمية ودولية، لافتاً إلى وجود إمكانات تعاون كبيرة بين تركيا وكندا في العديد من المجالات، وعلى رأسها الطاقة، والصناعات الدفاعية، والنقل الجوي.

ودعا أردوغان، رئيس الوزراء الكندي إلى حضور قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المزمع عقدها في العاصمة التركية أنقرة يومي الـ 7 والـ 8 من تموز المقبل، وكذلك إلى حضور قمة المؤتمر الحادي والثلاثين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ “كوب31” بتركيا في تشرين الثاني 2026.

ويعاني حلف شمال الأطلسي من علاقة مأزومة بين أمريكا ومعظم دول الحلف على خلفية المواقف المتباينة من الحرب الأمريكية – الإيرانية.