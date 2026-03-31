رئيس الوزراء الكندي يندّد بانتهاك إسرائيل سيادة الأراضي اللبنانية

أوتاوا-سانا

ندّد ‌رئيس الوزراء الكندي مارك ⁠كارني، اليوم الثلاثاء، بالانتهاك الإسرائيلي لسيادة الأراضي اللبنانية.

ونقلت وكالة رويترز عن كارني قوله للصحفيين: “إن احتلال إسرائيل لجنوب لبنان غير قانوني”.

وتدور اشتباكات متواصلة بين إسرائيل وميليشيا حزب الله في جنوب لبنان في امتداد للحرب التي بدأت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى في الـ 28 من شباط الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، هدّد الوزير في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس بأن إسرائيل ستقيم ⁠منطقة عازلة داخل ‌جنوب لبنان، ⁠وستحتفظ بسيطرة على ⁠كامل ‌المنطقة حتى ‌نهر الليطاني.