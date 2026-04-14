تركيا تدعو دول المنطقة إلى اليقظة وتؤكد مركزية القضية الفلسطينية في توترات الشرق الأوسط

رئيس البرلمان التركي ورئيس البرلمان العربي-الأناضول

إسطنبول-سانا

دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش دول المنطقة إلى التحلي باليقظة والاستعداد لمواجهة “التوترات والاضطرابات الكبرى” التي تشهدها المنطقة.

وأكد قورتولموش، خلال لقائه رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، وفق ما نقلته وكالة الأناضول، أن القضية الفلسطينية تبقى محور التطورات الإقليمية، مشدداً على أن المطالب التوسعية لإسرائيل تمثل جوهر المشكلة في الشرق الأوسط.

وأشار قورتولموش إلى أهمية التحرك المشترك لتعزيز العلاقات مع البرلمان العربي والارتقاء بها، لافتاً إلى أن تركيا تبذل “جهوداً استثنائية” لخفض التوترات الإقليمية وإنهاء الحروب.

ويأتي اللقاء قبيل انعقاد الدورة الـ152 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي تنطلق غداً الأربعاء في إسطنبول تحت شعار: “غرس الأمل، وإرساء السلام، وضمان العدالة للأجيال القادمة”، بمشاركة واسعة تشمل أكثر من 80 فعالية.

مادورو: منفتحون للتعاون مع واشنطن إذا أرادت
الناتج الصناعي الصيني يرتفع بنسبة 6.5 بالمئة في أيلول الماضي
هزة أرضية بقوة 5.1 تضرب غرب تركيا
ترامب يؤكد جاهزية بلاده لخوض حرب طويلة ويخطر الكونغرس بضربات دقيقة ضد إيران
السودان.. تصاعد المعارك في كردفان وتحذير أممي من استمرار المجاعة
