وزراء آسيان يدعون ميانمار إلى إحراز تقدم ملموس في خطة السلام الخماسية

بانكوك-سانا

حثّ وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” خلال اجتماعهم في العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم الأحد، ميانمار على إحراز تقدم ملموس في خطة السلام الخماسية، وفق ما أفاد وزيرا خارجية تايلاند والفلبين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الخارجية التايلاندي فوانغكيتكيو سيهاساك قوله: إن حكومته تدعم انخراطاً مدروساً مع ميانمار لتنفيذ خطة آسيان، مضيفاً: إن لدى الرابطة “توقعات ملموسة” تتعلق بالمساعدات الإنسانية والحد من العنف، ولا سيما ضد المدنيين، وتعزيز الحوار السياسي الشامل.

بدورها، أكدت وزيرة خارجية الفلبين تيريزا لازارو التي تعتزم زيارة ميانمار هذا العام لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، أن آسيان دعت إلى اتخاذ إجراءات واضحة لوقف الأعمال العدائية.

وكانت مشاركة وزير خارجية ميانمار تين ماونغ سوي في اجتماع اليوم غير رسمية.

وتشير تقارير أممية وحقوقية دولية إلى وقوع عمليات قصف جوي ومدفعي في ميانمار استهدفت مناطق مأهولة، إضافة إلى اعتقالات تعسفية وحالات تعذيب وإعدامات خارج نطاق القضاء بحق معارضين ونشطاء.

كما بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 12 كانون الثاني الماضي جلسات النظر في القضية المتعلقة باتهام ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا، وهو ما تنفيه حكومة ميانمار.