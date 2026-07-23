بريطانيا تعلن جاهزية قواتها لمواجهة أي تهديد وتواصل التنسيق مع الناتو

لندن-سانا

أعلنت بريطانيا اليوم الخميس جاهزية قواتها المسلحة لمواجهة أي تهديد داخل أراضيها أو خارجها، مؤكدة استمرار التنسيق مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله: إن “القوات المسلحة جاهزة للحفاظ على أمن المملكة المتحدة وحمايتها من أي نوع من الهجمات، سواء فوق أراضيها أو من الخارج”، مضيفاً أن بلاده على أهبة الاستعداد للدفاع عن نفسها على مدار الساعة.

وأوضح المتحدث، أن الدفاع يتم عبر تطبيق نهج متعدد الطبقات للدفاع الجوي والصاروخي، تعتمد فيه بريطانيا على أصول تابعة للبحرية الملكية والجيش وسلاح الجو، وتعمل بتنسيق وثيق مع حلفاء “الناتو”.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تحذيرات وجهها الحرس الثوري الإيراني للندن من السماح للقاذفات الأمريكية بالإقلاع من القواعد البريطانية لتنفيذ هجمات تستهدف إيران.