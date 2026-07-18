القوات الأمريكية تستهدف مواقع مراقبة وبنى لوجستية وقدرات بحرية في إيران

photo 2026 07 18 08 06 23 القوات الأمريكية تستهدف مواقع مراقبة وبنى لوجستية وقدرات بحرية في إيران

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تنفيذ جولة جديدة من الضربات الجوية والبرية والبحرية ضد أهداف في إيران، متممة بذلك الليلة السابعة على التوالي من الهجمات.
 
وقالت في بيان عبر منصة إكس اليوم السبت: إن الضربات استهدفت مواقع مراقبة، وبنى تحتية لوجستية عسكرية، إضافة إلى مخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية.
 
وأشارت القيادة إلى أن القوات الأمريكية استخدمت في هجماتها طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة وسفناً حربية، مشددةً على مواصلة الإجراءات الرامية لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بالتوازي مع فرض حصار بحري كامل على الموانئ الإيراني.
 
وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أعلنت يوم أمس الجمعة، تدمير برج مراقبة بحري في ميناء تشابهار الإيراني، مشيرةً إلى أن البرج يشكل جزءاً من شبكة مراقبة بحرية ممتدة على طول الساحل الإيراني المطل على بحر عُمان.
 

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