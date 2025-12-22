اليابان تفشل في إطلاق صاروخ من طراز “إتش3” بسبب مشكلات في المحرك

طوكيو-سانا

فشلت اليابان اليوم في إطلاق صاروخ من طراز “إتش3” لوضع القمر الصناعي “ميتشيبيكي رقم 5” في المدار المخطط له، وذلك بسبب مشكلات في المحرك.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا اليابانية قولها: إن وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أطلقت صباح اليوم صاروخها الثامن من طراز “إتش3” من مركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما، لكن محرك المرحلة الثانية توقف عن الاحتراق قبل الأوان.

وتقوم وكالة استكشاف الفضاء حالياً بتقييم الوضع، والتحقيق في سبب التوقف المبكر للمحرك.

وكان الصاروخ “إتش3” يحمل نظام الأقمار الصناعية ياباني الصنع “ميتشيبيكي رقم 5″، المصمم لتعزيز دقة نظام تحديد المواقع العالمي للهواتف الذكية، وأنظمة الملاحة في السيارات وغيرها من الخدمات المعتمدة على تحديد المواقع.