اليابان تفشل في إطلاق صاروخ من طراز “إتش3” بسبب مشكلات في المحرك

mgs8cmRb 2 78 اليابان تفشل في إطلاق صاروخ من طراز "إتش3" بسبب مشكلات في المحرك
Kyodo

طوكيو-سانا

فشلت اليابان اليوم في إطلاق صاروخ من طراز “إتش3” لوضع القمر الصناعي “ميتشيبيكي رقم 5” في المدار المخطط له، وذلك بسبب مشكلات في المحرك.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا اليابانية قولها: إن وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أطلقت صباح اليوم صاروخها الثامن من طراز “إتش3” من مركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما، لكن محرك المرحلة الثانية توقف عن الاحتراق قبل الأوان.

وتقوم وكالة استكشاف الفضاء حالياً بتقييم الوضع، والتحقيق في سبب التوقف المبكر للمحرك.

وكان الصاروخ “إتش3” يحمل نظام الأقمار الصناعية ياباني الصنع “ميتشيبيكي رقم 5″، المصمم لتعزيز دقة نظام تحديد المواقع العالمي للهواتف الذكية، وأنظمة الملاحة في السيارات وغيرها من الخدمات المعتمدة على تحديد المواقع.

وزير الخارجية التركي: وقف الإبادة وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة أولوية قصوى
منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على غزة
الخارجية الكندية: هجوم إسرائيل على غزة يفاقم الأزمة الإنسانية
الصليب الأحمر الدولي: وقف إطلاق النار في غزة أمر حاسم لإنقاذ الأرواح
قتلى وجرحى في انفجار قنبلة في محطة للقطارات شمال أوكرانيا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك