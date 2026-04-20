ولي العهد السعودي والرئيس الصيني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الإثنين في اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين ناقشا الأوضاع الراهنة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، كما بحثا الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بأمن الملاحة البحرية وانعكاساته الاقتصادية، إضافة إلى تأثيره على الإمدادات الحيوية للعالم.

بدوره أكد الرئيس الصيني أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة بما يخدم مصالح دول المنطقة والمجتمع الدولي، ويعزز الاستقرار الدائم في المنطقة.

وتتجه التطورات في مضيق هرمز نحو مرحلة شديدة الحساسية مع تصاعد الإجراءات الإيرانية المرتبطة بالملاحة البحرية، بالتوازي مع استمرار الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.