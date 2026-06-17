الصين تعرب عن قلقها إزاء الوضع الحالي بين لبنان وإسرائيل‎ ‎‎ ‎‏

بكين-سانا

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحالي بين ‏لبنان وإسرائيل، مشددةً على ضرورة عدم انتهاك سيادة لبنان وأمنه‎.‎

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ونقلت وكالة الأنباء الصينية /شينخوا/عن المتحدث باسم الوزارة لين جيان ‏قوله في تصريح أمس الثلاثاء: “إن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع ‏الحالي بين لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى أن الصين تأمل أن تتحلى الأطراف ‏المعنية بالحكمة في أقوالها وأفعالها، وأن تتمسك بخيار السلام، وأن تنفذ وقف ‏إطلاق النار بجدية، بما يتيح إمكانية إنهاء الأعمال العدائية على نحو كامل ‏ودائم، وتهيئة الظروف اللازمة لصون السلام والاستقرار في الشرق الأوسط‎.‎

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ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي، تستمر ‏عمليات القصف ‏الإسرائيلي يومياً على مواقع في لبنان، ‌‏ما يسفر عن قتلى ‏وجرحى، كما تواصل القوات ‏الإسرائيلية توجيه الإنذارات لعشرات القرى ‏في جنوب لبنان بإخلائها من السكان، وتفجير ‏وهدم المنازل‎.‎