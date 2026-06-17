الصين تعرب عن قلقها إزاء الوضع الحالي بين لبنان وإسرائيل‎ ‎‎ ‎‏

بكين-سانا
أعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحالي بين لبنان وإسرائيل، مشددةً على ضرورة عدم انتهاك سيادة لبنان وأمنه.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية /شينخوا/عن المتحدث باسم الوزارة لين جيان قوله في تصريح أمس الثلاثاء: “إن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الحالي بين لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى أن الصين تأمل أن تتحلى الأطراف المعنية بالحكمة في أقوالها وأفعالها، وأن تتمسك بخيار السلام، وأن تنفذ وقف إطلاق النار بجدية، بما يتيح إمكانية إنهاء الأعمال العدائية على نحو كامل ودائم، وتهيئة الظروف اللازمة لصون السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي، تستمر عمليات القصف الإسرائيلي يومياً على مواقع في لبنان، ما يسفر عن قتلى وجرحى، كما تواصل القوات الإسرائيلية توجيه الإنذارات لعشرات القرى في جنوب لبنان بإخلائها من السكان، وتفجير وهدم المنازل.