مقتل 48 شخصاً في مواجهات مسلحة في كولومبيا

بوغوتا-سانا

قتل 48 شخصاً جراء اشتباكات عنيفة اندلعت بين فصائل مسلحة متناحرة في منطقة الأمازون الكولومبية، وذلك قبيل أيام قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الحادي والثلاثين من أيار الجاري.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس بلدية سان خوسيه “ديل غوافياري ” قوله اليوم الخميس: “إن المواجهات الدامية وقعت في قرية فيريدا بيريبال”، مشيراً إلى أن الحصيلة الأولية للضحايا تم جمعها من خلال شهادات سكان المنطقة، في حين لا تزال الجهود مستمرة لإجلاء جثامين القتلى من موقع الحدث.

من جهتها، أوضحت مصادر عسكرية كولومبية أن القتال العنيف بدأ منذ يوم الإثنين الماضي في المعقل التاريخي السابق لقوات “فارك”؛ حيث تتنازع عدة فصائل مسلحة لفرض السيطرة على مناطق الغابات، والتحكم في عائدات التعدين غير القانوني وخطوط تهريب المخدرات.

وكان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أطلق استراتيجية “السلام الشامل” عام 2022 بهدف إجراء مفاوضات متزامنة مع كل الفصائل المسلحة لإلقاء السلاح، غير أن استمرار الانتهاكات، وتصاعد الاغتيالات بحق القادة المحليين والمزارعين في مناطق الأمازون والحدود، جعل من الملف الأمني التحدي الأكبر أمام استقرار البلاد.