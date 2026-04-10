ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 1953 قتيلاً و6303 جرحى

بيروت-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 1953 قتيلاً و6303 جرحى.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة قوله في بيان اليوم الجمعة: “إن حصيلة ضحايا موجة الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي اللبنانية في الثامن من نيسان الجاري ارتفعت لتصل إلى 357 قتيلاً و1223 جريحاً”.

وأشار المركز إلى أن هذه الحصيلة لا تزال غير نهائية، نظراً لاستمرار أعمال رفع الأنقاض من المواقع المستهدفة، ووجود كمية كبيرة من الأشلاء التي تتطلب وقتاً لإنجاز فحوص الحمض النووي وتحديد هويات الضحايا قبل إعلان الحصيلة النهائية لعدوان ذلك اليوم.

ومنذ الثاني من آذار الماضي، يشهد لبنان اعتداءات إسرائيلية متواصلة رداً على هجمات شنتها ميليشيا حزب الله، مخلّفة دماراً كبيراً وخسائر بالأرواح والممتلكات.