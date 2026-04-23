ترامب: لا نية لاستخدام السلاح النووي ضد إيران

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تعتزم استخدام السلاح النووي في الحرب القائمة ضد إيران، مؤكداً أن القدرات العسكرية التقليدية كانت كافية لتحقيق الأهداف الميدانية.

ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله للصحفيين في البيت الأبيض، رداً على سؤال حول احتمال اللجوء إلى الخيار النووي: “لقد دمرناهم بالكامل وبطريقة تقليدية جداً ومن دونه”، متسائلاً عن الجدوى من استخدام السلاح النووي في ظل هذه النتائج.

وجدد ترامب موقفه الرافض لاستخدام هذا النوع من الأسلحة قائلاً: “لا.. لن أستخدمه، ويجب ألا يسمح لأي أحد أبداً باستخدام سلاح نووي”.

وفي معرض تقييمه للوضع الميداني، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران ربما تكون قد عززت ترسانتها من الأسلحة “قليلاً” خلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت أسبوعين، لكنه شدد على أن الجيش الأمريكي قادر على القضاء على تلك التعزيزات في غضون “يوم واحد تقريباً”.

وحول المسار السياسي، دعا ترامب إلى عدم الاستعجال في التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد، موضحاً أنه يسعى لإبرام “أفضل اتفاق ممكن وليس أسرع اتفاق”.

وكان ترامب، أكد أمس الأربعاء عدم وجود إطار زمني محدد للحرب ضد إيران، رافضاً التلميحات بأن نهجه العسكري والسياسي يتأثر باعتبارات السياسة الداخلية.