اليونيسف: أكثر من 9 آلاف طفل دون الخامسة في غزة مصابون بسوء تغذية حاد

نيويورك-سانا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، من أن استمرار سوء التغذية مع دخول فصل الشتاء يهدد حياة الأطفال وصحتهم في قطاع غزة.

وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم، أن فصل الشتاء يزيد من انتشار الأمراض ويرفع خطر الوفاة بين الأطفال الأكثر ضعفاً، مبينةً أن فحوصات التغذية أظهرت أن نحو 9,300 طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد خلال شهر تشرين الأول.

ودعت المنظمة إلى فتح المعابر إلى القطاع لمرور الإغاثة الإنسانية عبر جميع طرق الإمداد الممكنة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يشهد فيه القطاع نقصاً حاداً في المواد الغذائية والأدوية، وسط تحديات إنسانية متزايدة تهدد مستقبل آلاف الأطفال.