الصفدي وروبيو يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان

9 1 الصفدي وروبيو يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان

عمان-سانا

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة، جهود التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان وتوفير المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات النازحين اللبنانيين.

وقالت الخارجية الأردنية في بيان، إن الوزيران بحثا أيضاً جهود تحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة بعد التوصل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان الصفدي بحث في وقت سابق اليوم هاتفياً مع كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، وإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

