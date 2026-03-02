أمير قطر يبحث مع الرئيس الروسي تطورات المنطقة ويؤكدان أهمية الحوار لخفض التوتر

الدوحة-سانا

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطورات الأوضاع في المنطقة، مؤكدين أهمية تغليب لغة الحوار والمفاوضات، وتكثيف الجهود الدبلوماسية، بما يسهم في خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الرئيس الروسي أعرب عن تضامن بلاده مع دولة قطر، واستعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة التي تسهم في تجاوز آثار الاعتداءات، وتعزيز أمنها واستقرارها.

من جانبه، أعرب أمير قطر عن شكره وتقديره للموقف الروسي، مثمناً علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.

كما استعرض الجانبان العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.

وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت اليوم الإثنين، تعرض منشأتين للطاقة في البلاد لاعتداءات بطائرتين مسيّرتين أطلقتا من إيران، دون وقوع خسائر بشرية، فيما أعلنت شركة قطر للطاقة وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، إثر الاعتداءات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في مدينتي رأس اللفان ومسيعيد.

وتواصل إيران شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة ما أوقع ضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، ويأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.