“لوفتهانزا” الألمانية تسحب 27 طائرة من الخدمة بسبب ارتفاع أسعار الوقود

فرانكفورت-سانا

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية اليوم الخميس، سحب 27 طائرة تابعة لشركتها الفرعية “سيتي لاين” من الخدمة بشكل دائم بدءاً من هذا الأسبوع، في خطوة عزتها إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات والتكاليف التشغيلية الإضافية الناجمة عن الإضرابات العمالية.

ونقلت شبكة سي إن إن عن الرئيس التنفيذي للشركة كارستن سبور قوله، إن إمدادات وقود الطائرات ستبقى تحت ضغط خلال العام الجاري في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، ما قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في التكاليف التشغيلية لشركات الطيران الأوروبية.

وأوضح أن الشركة تعمل على خطط احترازية تتضمن خفض الطاقة التشغيلية بنسبة تتراوح بين 2.5 و5 بالمئة، وهو ما قد يشمل إخراج عدد من الطائرات القديمة الأقل كفاءة في استهلاك الوقود من الخدمة.

وتزامن هذا القرار مع إضرابات واسعة لأطقم الطيران في ألمانيا، ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطارات رئيسية، بينها فرانكفورت، حيث تأثرت عمليات شركة لوفتهانزا وشركاتها التابعة بشكل كبير، في ظل توقف جزئي لحركة الإقلاع والهبوط.

يشار إلى أن لوفتهانزا، أعلنت أول أمس الثلاثاء أنها تبحث تقليص أسطولها، جراء أزمة إمدادات وقود الطائرات الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.