المرشح سيبيدا يتصدر استطلاعات الرأي في انتخابات الرئاسة الكولومبية

بوغوتا -سانا

بدأ الكولومبيون اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية يرجح أن تمتد إلى جولة ثانية، وسط منافسة بين مرشح يتعهد بزيادة الإصلاحات ورجل أعمال مستقل يعد بتشديد الإجراءات الأمنية، وإحدى أعضاء مجلس الشيوخ تسعى لأن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة البلاد.

وذكرت رويترز أن استطلاعات الرأي أظهرت تصدر المرشح إيفان سيبيدا، وهو عضو في مجلس الشيوخ يبلغ 63 عاماً، استطلاعات الرأي، ويرجح أنه لن يتمكن من الحصول على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات اللازمة لحسم الانتخابات من الجولة الأولى وتجنب جولة الإعادة في حزيران المقبل.



وأشارت الاستطلاعات إلى أن سيبيدا سيواجه منافسة أشد في الجولة الثانية، عندما لا يجد الناخبون من التيارات اليمينية والوسطية أمامهم عدة مرشحين للاختيار من بينهم.



يذكر أنه يحق لأكثر من 40 مليون كولومبي الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها مساء اليوم، على أن تصدر النتائج النهائية خلال الساعات المقبلة.