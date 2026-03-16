محدث- تركيا وألمانيا تحذران من تداعيات التوغّل الإسرائيلي في جنوب لبنان

أنقرة-برلين-سانا

أدانت تركيا بشدة التوغّل البري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدةً تضامنها الكامل مع لبنان في مواجهة كل ما ينتهك سيادته ووحدة أراضيه.

وحذّرت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الإثنين نقلته وكالة الأناضول، من أن التوغّل الإسرائيلي في جنوب لبنان يفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وقالت: “إن حكومة بنيامين نتنياهو تمضي في سياسات تقوم على الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي، الأمر الذي ينذر بوقوع كارثة إنسانية جديدة في المنطقة”.

وفي السياق ذاته، وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس التوغّل الإسرائيلي بأنه “خطأ يجب تجنبه”، محذراً من تداعياته الخطيرة على الوضع الإنساني المتدهور أصلاً في لبنان.

وقال ميرتس خلال مؤتمر صحفي: “إن استمرار إسرائيل في هذا المسار سيؤدي إلى مفاقمة التوتر وتصعيد الأزمة الإنسانية”، داعياً إياها إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات تزيد الوضع تعقيداً.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على لبنان مرحلة أكثر خطورة عقب توغل قوات إسرائيلية في وقت سابق اليوم الإثنين برياً داخل جنوب لبنان عبر محاور عدة، وجاء هذا التصعيد بعد أسبوعين من الغارات الجوية التي أسفرت عن مقتل 886 شخصاً، وإصابة أكثر من 2000، وفق حصيلة رسمية لبنانية.