كوريا الجنوبية تبدأ غداً تدريبات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة

سيئول-سانا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن قواتها ستجري مناورات جوية مشتركة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز قابلية التشغيل البيني والقدرة على البقاء في العمليات المشتركة.

ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن سلاح الجو الكوري الجنوبي قوله في بيان: “إن هذه المناورات نصف السنوية التي تحمل اسم “علم الحرية”، ستنطلق غداً الجمعة من قاعدة جوية بمدينة “غوانغجو” جنوب غرب البلاد، وستستمر لمدة أسبوعين، على أن تشمل برامج تدريبية على الدفاع الجوي المضاد والاعتراض الجوي والدعم الجوي القريب”.

وستحشد كوريا الجنوبية، بحسب البيان، مجموعة من الطائرات المقاتلة، بما في ذلك طائرات “F-15K” و”KF-16″ و”F-35A”، وطائرات الهجوم الخفيفة “KA-1″، وطائرات النقل مثل “KC-330″، إضافة إلى طائرة “E-737”.

وستنضم إلى التدريبات طائرات “F-16″ و”RQ-4 غلوبال هوك” التابعة للقوات الجوية الأمريكية، إضافة إلى طائرات “F/A-18” و”MQ-9 ريبر”، التابعة لمشاة البحرية الأمريكية.

وقالت القوات الجوية الكورية: إن تدريبات هذا العام سيقودها الجانب الكوري الجنوبي، حيث تسعى سيئول إلى استيفاء شروط نقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب بحلول عام 2030، وستركز على التحقق من القدرات على إجراء عمليات مشتركة.

وتم إطلاق مناورات “علم الحرية” لأول مرة عام 2024، لتحل مكان التدريبات الجوية المنتظمة واسعة النطاق بين الحليفين، وهي “التدريب الكوري الطائر” في النصف الأول من العام و”الدفاع اليقظ” في النصف الثاني.